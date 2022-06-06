Надя Дорофєєва розповіла, чого їй не вистачає.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка поділилася атмосферним відео, в якому наочно показала, за чим сумує під час війни.

Як і багато українців артистка зізналася, що в цей важкий час їй не вистачає багато чого.

"Я сумую ... за посмішкою. По репетиціях. По друзям. По творчості. По команді. По відпочинку вдома. По мирному небу. По вам. За тобою", - йдеться у відео.

Текст супроводжують відповідні архівні кадри, на яких Дорофєєва насолоджується життям одна, в компанії друзів або шанувальників. Зірка безтурботно веселилася, старанно репетирувала, знімалася в кліпах і виступала перед великими залами.

Наприкінці відео Надя показала загальні види Києва та український прапор.

"А по чому сумуєш ти?",- поцікавилася Дорофєєва у своїх шанувальників.

Фанати співачки тут же відреагували.

"По рідному дому та Україні", "сумую за Україною до війни. Я впевнена, що після війни наше майбутнє буде яскравим", "Європа крута для подорожей, але для життя Україна найкраща", "по твоїй усмішці", "по мирному життю", - пишуть люди.

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