Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский и канадский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда уже долгое время ведет "Мастер Шеф", где является главным судьей проекта. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз решил рассказать о помощи Украине.

"Кино об Украине, которое мы снимаем, будет подаваться на Amazon и Netflix. Это документальный благотворительный фильм, средства которого пойдут на восстановление Украины. Ожидаем 10 миллионов долларов

Я горд, что имею честь рассказывать об Украине – тысячам людей со всего мира", - написал Эктор.

Также звезда добавил фото с разбомбленных мест Украины.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мой родной харьков", "Любимый Харьков".

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