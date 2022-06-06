Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский и канадский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда уже долгое время ведет "Мастер Шеф", где является главным судьей проекта. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз решил рассказать о помощи Украине.
"Кино об Украине, которое мы снимаем, будет подаваться на Amazon и Netflix. Это документальный благотворительный фильм, средства которого пойдут на восстановление Украины. Ожидаем 10 миллионов долларов
Я горд, что имею честь рассказывать об Украине – тысячам людей со всего мира", - написал Эктор.
Также звезда добавил фото с разбомбленных мест Украины.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Мой родной харьков", "Любимый Харьков".
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