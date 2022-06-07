Як повідомляє Politeka.net, Анна Трінчер поділилася подробицями в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Вона зізналася, що все життя була безстрашною людиною, проте після початку війни стала постійно відчувати тривожність.
"Крім того, що я всюди бачу небезпеку, я занурююся в кожен гучний звук, стукіт. Якщо я десь чую вибух або на вулиці грім, це просто канава: ( мій стан доходить до майже панічної атаки", - розповіла Трінчер.
Вона зазначила, що в цілому навчилася контролювати панічні атаки, проте повністю від них позбутися не виходить.
"Вони приходять до мене не так часто, як раніше, але за час війни відбулося щонайменше 4 панічні атаки через страх. Якщо раніше вони виникали без причин, то зараз ще у мене виникають, коли я чогось лякаюся", - поділилася співачка.
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Трінчер також розповіла, що її настрій постійно змінюється, і на зміну відносно спокійним періодам приходять дні, коли зовсім немає сил рухатися далі.
"Я не скаржуся! Я вдячна, що у мене є можливість прокидатися, вдячна, що мої рідні здорові, вдячна за роботу, я можу купити собі їсти або новий одяг... але", - підсумувала свій пост співачка.
Трінчер також поділилася новими знімками з Буковеля, де вона знаходиться зараз.
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