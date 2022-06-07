Как сообщает Politeka.net, Анна Тринчер поделилась подробностями в новом посте на своей странице в Инстаграм. Она призналась, что всю жизнь была бесстрашным человеком, однако после начала войны стала постоянно ощущать тревожность.

«Кроме того, что я всюду вижу опасность, я погружаюсь в каждый громкий звук, стук. Если я где-то слышу взрыв или на улице гром, это просто канава: ( мое состояние доходит до почти панической атаки», - рассказала Тринчер.

Она отметила, что в целом научилась контролировать панические атаки, однако полностью от них избавиться не выходит.

«Они приходят ко мне не так часто, как раньше, но за время войны произошло по меньшей мере 4 панические атаки из-за страха. Если раньше они возникали без причин, то сейчас еще у меня возникают, когда я чего-то пугаюсь», - поделилась певица.

Тринчер также рассказала, что ее настроение постоянно меняется, и на смену относительно спокойным периодам приходят дни, когда совсем нет сил двигаться дальше.

«Я не жалуюсь! Я благодарна, что у меня есть возможность просыпаться, благодарна, что мои родные здоровы, благодарна за работу, я могу купить себе есть или новую одежду… но», - подытожила свой пост певица.

Тринчер также поделилась новыми снимками из Буковеля, где она находится сейчас.

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