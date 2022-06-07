Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Співачка зізналася, що її поїздки по Україні, під час яких вона неминуче знайомилася з новими місцями своєї батьківщини і людьми, наочно показали їй, завдяки чому українці зможуть перемогти в цій війні з Росією.

"Проїхавши сотні кілометрів по Україні, пропустивши через себе сотні історій українців, Я розумію, що ми обов'язково переможемо! З нами сила, любов і правда. Продовжуємо захищати Україну на всіх фронтах. Тримаємося! Слава Україні!", - написала співачка.

Могилевська також поділилася новим Селфі, зробленим в машині. Знімок виявився незвично радісним для нинішнього часу: на ньому Могилевська мило посміхалася, дивлячись в камеру.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз її пост.

"Красуня наша", "яка ви красива", "яка ж ви красива, прямо квіточка", "щира, добра, красива, наша Наташа!", "Сила в єдності", "Боже, яка ви у мене чарівна і красива! Завжди поруч і люблю", - пишуть люди.

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