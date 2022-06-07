Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.
Певица призналась, что ее поездки по Украине, во время которых она неизбежно знакомилась с новыми местами своей родины и людьми, наглядно показали ей, благодаря чему украинцы смогут победить в этой войне с россией.
«Проехав сотни километров по Украине, пропустив через себя сотни историй украинцев, я понимаю, что мы обязательно победим! С нами сила, любовь и правда. Продолжаем защищать Украину на всех фронтах. Держимся! Слава Украине!», - написала певица.
Могилевская также поделилась новым селфи, сделанным в машине. Снимок оказался непривычно радостным для нынешнего времени: на нем Могилевская мило улыбалась, глядя в камеру.
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Поклонники певицы не смогли пройти мимо ее поста.
«Красавица наша», «Какая Вы красивая», «Какая же вы красивая, прямо цветочек», «Искренняя, добрая, красивая, наша Наташа!», «Сила в единстве», «Боже, какая вы у мене очаровательная и красивая! Всегда рядом и люблю», - пишут люди.
Напомним, Дорофеева наглядно показала, чего ей сейчас не хватает.
Как сообщала Politeka, экс-жена Дзидзьо разоткровенничалась о разводе с артистом.
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