Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

Певица призналась, что ее поездки по Украине, во время которых она неизбежно знакомилась с новыми местами своей родины и людьми, наглядно показали ей, благодаря чему украинцы смогут победить в этой войне с россией.

«Проехав сотни километров по Украине, пропустив через себя сотни историй украинцев, я понимаю, что мы обязательно победим! С нами сила, любовь и правда. Продолжаем защищать Украину на всех фронтах. Держимся! Слава Украине!», - написала певица.

Могилевская также поделилась новым селфи, сделанным в машине. Снимок оказался непривычно радостным для нынешнего времени: на нем Могилевская мило улыбалась, глядя в камеру.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо ее поста.

«Красавица наша», «Какая Вы красивая», «Какая же вы красивая, прямо цветочек», «Искренняя, добрая, красивая, наша Наташа!», «Сила в единстве», «Боже, какая вы у мене очаровательная и красивая! Всегда рядом и люблю», - пишут люди.

Напомним, Дорофеева наглядно показала, чего ей сейчас не хватает.

Как сообщала Politeka, экс-жена Дзидзьо разоткровенничалась о разводе с артистом.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" удивил пророческими словами за день до войны.