Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни вивезла дочок за кордон, виступає чи не щодня з благодійними концертами. Артистка розповідає про підтримку країни і висвітлює стіуацію по темі російської агресії і бездіяльності російських громадян.

Більш того, Ольга у виразах себе не стримує, коли бачить чергову агресію від зомбованих громадян рф.

"Бридка тітка російська з *овном в голові. Скільки ж їх, злих, агресивних Тумах, спраглих до крові" - каже Полякова.

Дмитро Гордон поділився даним роликом у себе в Instagram і розповів, що цей момент був знятий під час одиночного пікету дівчини, не згодної з тим, що відбувається:

"Одиночний пікет Росіянки проти війни в Україні і реакція на нього місцевої жительки».

У мережі очікувано розгорілися бурхливі суперечки:

"Було б смішно, якби не було так сумно; я вже три місяці в повному шоці і взагалі........ слів немає на все ось це😢 😢; дівчинка молодець👏; скільки злості у тієї жінки (а дівчину реально шкода....; Громадянка Рускава Міра..; Людина втратила всі орієнтири, сила пропаганди 🤦 ♀ ️ і маніпуляції свідомістю людей; пропаганда зробила свою чорну справу; молодець дівчинка)гідна реакція на образи)».

Також зірка поскаржилася на свою біду – в літаку загубився її важливий багаж.

Як виявилося, Оля поверталася з гастролей в США, і в літаку втратила свій багаж з концертними костюмами і необхідними для виступів речами. У своїх сторіс зірка звернулася до авіакомпанії з проханням допомогти їй знайти втрачене майно.

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