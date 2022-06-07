Популярна українська актриса і героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про своє самопочуття. Причому хвороба артистка в кінцевому підсумку списала на психологічні проблеми і психосоматику.

"Як тільки я згадала, що забула про фотосет, погане самопочуття як рукою зняло. Зібралася хвилин за десять. Ось що робить адреналін! Так як я дуже не люблю спізнюватися і підводити інших людей.

Так от інші думки, якщо ми дійсно думаємо про щось погане, наше тіло відповідно виробляє необхідні речовини, які в цьому випадку можуть нам нашкодити і створити нові хвороби» - уклала Мішина.

Також зірка виклала в сторіс ранкове фото і повідомила фанатам, що захворіла.

"День почався не дуже. Захворіла ... намагаюся підняти себе з ліжка", - підписала сторіс актриса. Також Мішина виклала сторіс вже після того, як встала і сходила в душ.

"Поки я гойдалася на гойдалки весь час вниз. Слідом за моїм станом відреагувало і тіло, і я прокинулася з нежиттю і осипленим горлом. Душ трохи підбадьорив", - розповіла Ксенія у підписі до другої сторіс.

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