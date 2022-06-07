Популярная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о своем самочувствии. Причем болезнь артистка в конечном итоге списала на психологические проблемы и психосоматику.

«Как только я вспомнила, что забыла про фотосет, плохое самочувствие как рукой сняло. Собралась минут за десять. Вот что делает адреналин! Так как я очень не люблю опаздывать и подводить других людей.

Так вот другие мысли, если мы действительно думаем о чем-то плохом, наше тело соответственно вырабатывает необходимые вещества, которые в этом случае могут нам навредить и создать новые болезни» - заключила Мишина.

Также звезда выложила в сторис утреннее фото и сообщила фанатам, что заболела.

"День начался не очень. Заболела… Пытаюсь поднять себя с кровати", - подписала сторис актриса. Также Мишина выложила сторис уже после того, как встала и сходила в душ.

"Пока я качалась на качели все время вниз. Вслед за моим состоянием отреагировало и тело, и я проснулась с насморком и осыпленным горлом. Душ немного взбодрил", - рассказала Ксения в подписи ко второй сторис.

Напомним, Жену Остапчука в облегающем платье заподозрили в беременности: "Боже, округленный живот".

Как сообщала Politeka, "Теперь будем видеться чаще": Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что "Напоминало мне о доме": внучка Ротару показала роскошное платье, с которым объездила весь мир.