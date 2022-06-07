Популярна блогерка і фітнес-тренер Марина Боржемська, яка була однією з тренерів в шоу з "Зважені та щасливі", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня записала на відео одну зі своїх тренувань, а також оголосила про нову програму спортивного марафону і закликала українок приєднуватися.

У ролику Марина звертається до своїх шанувальників українською мовою і пропонує нову програму тренувань.

"Друзі, вітаю! Запрошую всіх у свій спортивний марафон, де ми будемо працювати над здоровим способом життя, правильно харчуватися, займатися спортом і відмінно проводити час. У моїй програмі буде новий експерт з танців, а також з української мови. Вчимо, худнемо і отримуємо задоволення", - розповіла Боржемська в ролику, а потім показала своє тренування.

У підписі до публікації Марина також розкрила подробиці нового марафону: "20 червня стартує нова програма. Запрошую вас у свій спортивний марафон. На Вас чекає новий експерт з танців та новий експерт з української мови. Вчимося говорити правильно разом. І, звичайно, літнє меню, нові тренування і постійна підтримка. Приєднувати. Підтримуємо себе у формі і отримуємо задоволення. Пишіть + в коментарях, і я відправлю умови".

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