Популярный украинский повар, победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно был признан мировой премией, как лучший фуд-блогер, часто делится своими рецептами и веселыми видео в своем Instagram. Так, в этот раз мастер показал, как готовить украинское блюдо – галушки. А в конце еще и показал, как сам их ест.

В ролике, который видимо является фрагментом полного видеорецепта, Евгений показал, как "упаковывает" тесто галушек молотой печенью. Затем он лепит сами галушки, а в конце показывает их уже готовые и отваренные. Ну и конечно же сам дегустирует, макая галушки в сметану, и делает это так аппетитно, что хочется тут же приготовить это блюдо.

В подписи к публикации Клопотенко написал: "Это галушки. Внутри печень. Готовить – маст, потому что галушки. А есть не только галушки. Есть еще сырники там всякие, пироги, хлеб, холодный борщ, запеканки, хумусы, паштеты, вареники, рис по-тайски, халва, хачапури, круассаны, картофель с салом, голубцы, булки с корицей, омлеты и еще сотни рецептов. И все они – на моем ютуб-канале. А завтра так вообще выйдет рецепт того, как консервировать огурцы без соли. Так что подписывайтесь, потому что все пропустите, как уже пропустили когда-то рецепт пышек от меня. Так дела не будет. Ссылка на канал в профиле. Я слежу за подписками. И по тому, как вы готовите. Цем".

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