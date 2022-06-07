Популярная блогерша и фитнес-тренер Марина Боржемская, которая была одной из тренеров в шоу из "Зважені та щасливі", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка записала на видео одну из своих тренировок, а также объявила о новой программе спортивного марафона и призвала украинок присоединяться.

В ролике Марина обращается к своим поклонникам на украинском языке и предлагает новую программу тренировок.

"Друзья, приветствую! Приглашаю всех в свой спортивный марафон, где мы будем работать над здоровым образом жизни, правильно питаться, заниматься спортом и отлично проводить время. В моей программе будет новый эксперт по танцам, а также по украинскому языку. Учим, худеем и получаем удовольствие", - рассказала Боржемская в ролике, а затем показала свою тренировку.

В подписи к публикации Марина также раскрыла подробности нового марафона: "20 июня стартует новая программа. Приглашаю вас в свой спортивный марафон. Вас ждет новый эксперт по танцам и новый эксперт по украинскому языку. Учимся говорить правильно вместе. И, конечно, летнее меню, новые тренировки и постоянная поддержка. Присоединяйтесь. Поддерживаем себя в форме и получаем удовольствие. Пишите + в комментариях, и я отправлю условия".

Напомним, "Это галушки": "Мастер Шеф" Клопотенко нагнал аппетита новым рецептом украинского блюда, видео.

Как сообщала Politeka, Жена ведущего "Маски" Остапчука похвасталась роскошным букетом: "В этот раз цветы не от мужа!".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" показала себя "из прошлой жизни" и поделилась полезным: "Из важного...".