Как пишет Politeka.net, украинская прима-балерина рассказала в Инстаграм о жизни украинцев в Франции. Танцовщица решила поделиться опытом своих знакомых, которые выехали от войны в эту страну.

«Из важного это то, что не все французы говорят по-английски, они искренне хотят помочь, но в полной мере мешает языковой барьер», - рассказала Кухар.

Она поделилась подробностями о получении статуса временной защиты во Франции, а также рассказала о том, где искать помощь и каких цен можно ожидать.

«Найти работу без знания языка очень сложно, почти невозможно. Финансовой помощи от государства может быть достаточно для проживания в небольшом городе», - рассказала балерина.

Этот пост Кухар сопроводила своим атмосферным снимком, на котором балерина позировала, сидя на полу в белой рубашке и огромной пышной юбке.

«Фото из прошлой жизни», - подписала снимок Кухар.

Поклонники танцовщицы тут же отреагировали на пост.

«Очень красивое фото, приятно смотреть», «Прошлая жизнь вернется», «Красавица», - пишут люди в комментариях к снимку.

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