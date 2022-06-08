Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес навіть у свої 52 роки виглядає так, немов їй на 15 років Менше. Артистка з'явилася в оригінальному вбранні на церемонії вручення премії MTV Movie & TV Awards. Кадри з заходу Лопес представила в Instagram, чим відразу і привернула увагу до себе.

Лопес вибрала чорне облягаюче плаття з вирізами на грудях і стегнах бренду MÔNOT і шкіряний корсет на блискавці, який робив і без того струнку зірку ще тонше. Акцент на декольте не міг залишитися непоміченим, адже артистка зробила максимально відкритий кадр перед шанувальниками.

У сет обговорили сміливість відомої виконавиці:

"Любов🔥; легендою була легендою і залишилася; так приємно бачити вас сьогодні!! Вітаємо! 💕 ; Я повільно знімаю сукню😍; я така щаслива і пишаюся тобою❤️; ти так багато заслуговуєш❤️; JLO на висоті ❤️ і вона тільки починає; Мені подобається твій стиль😍; так рада за тебе Джен 🙌❤️".

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На сцену зірка вийшла в кутюрній сукні від українського бренду Lever Couture, створеної Лесею Верлінг'єрі. Біле вбрання складалося з струмує плісированої тканини, мав довгий шлейф і накидку.

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