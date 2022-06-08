Известная певица и актриса Дженнифер Лопес даже в свои 52 года выглядит так, словно ей на 15 лет меньше. Артистка появилась в оригинальном наряде на церемонии вручения премии MTV Movie & TV Awards. Кадры с мероприятия Лопес представила в Инстаграм, чем сразу и привлекла внимание к себе.

Лопес выбрала черное облегающее платье с вырезами на груди и бедрах бренда MÔNOT и кожаный корсет на молнии, который делал и без того стройную звезду еще тоньше. Акцент на декольте не мог остаться незамеченным, ведь артистка сделала максимально открытый кадр перед поклонниками.

В сет обсудили смелость известной исполнительницы:

«Любовь🔥; легендой была легендой и осталась; Так приятно видеть вас сегодня!! Поздравляем! 💕; Я медленно снимаю платье😍; Я так счастлива и горжусь тобой ❤️; ты так много заслуживаешь❤️; JLO на высоте ❤️ и она только начинает; Мне нравится твой стиль😍; Так рада за тебя Джен 🙌❤️».

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На сцену звезда вышла в кутюрном платье от украинского бренда Lever Couture, созданного Лесей Верлингьери. Белый наряд состоял из струящейся плиссированной ткани, имел длинный шлейф и накидку.

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