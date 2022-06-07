Відома модель і блогерка Соня Євдокименко, яка є онукою легендарної артистки Софії Ротару, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого розкішного життя в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася кадрами, на яких показала, як провела вихідні. Як виявилося, на минулих вихідних Соня їздила кататися на велосипеді. І треба сказати, що для прогулянки вони вибрала вельми спокусливий наряд.

Перед камерою модель позує в широких світлих штанях, кросах і чорній кофтині, під якою немає білизни. Цей наряд тільки підкреслив округлі форми і струнку талію дівчини. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Євдокименко написала: "Відпочинок на вихідних". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото Соні, засинаючи її компліментами: "Прекрасна дівчина", "Красуня", "Розумниця і красуня!", "Освою велосипед, щоб наздогнати вас!".

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