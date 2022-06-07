Бедняков пригласил Лазарева приехать в подконтрольные Украине города и пообщаться с оказавшимися там малышами, чтобы еще раз "переосмыслить" войну.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий Андрей Бедняков в Инстаграм резко раскритиковал российского певца Сергея Лазарева. Сначала певец из рф выступал против войны, развязанной россией. Потом он "прозрел", встал на сторону агрессора и убийц.

Андрей Бедняков согласился с россиянином в одном – дети не должны страдать от войны, однако подчеркнул, что виноватыми в их несчастьях являются российские оккупанты.

"Война – это ужасно. И дети не должны умирать и страдать. С этим я полностью согласен. Но вот я, Сергей, общался с детьми без ног и рук, с детьми, родители которых погибли от бомб армии твоей страны, с детьми, которые в своих городах жили мирно и спокойно до 24 февраля", – отметил звезда тревел-шоу "Орел и Решка".

Андрей Бедняков добавил, что до 2014 года дети в оккупированных теперь украинских областях жили под мирным небом, не страдая от обстрелов, а жизнь их изменилась именно после нападения российских военных. Он также напомнил, что до 2014 года в Донецке жили прекрасно: город Евро-2012 принимал, океаны флагов Украины, по городу гимн звучал на каждому шагу, никто не жаловался и не притеснял российскоязычное население.

"Приезжай и сюда, Сергей. "Переоцени многое, переосмысли". Мы тебя тоже по школам и больницам поводим. Песню споешь о весне. Дети не должны умирать и если бы никто на чужие территории не заходил – мы бы жили в мире", – пригласил Лазарева в Украину Андрей Бедняков.

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