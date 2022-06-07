Известная модель и блогерша Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной артистки Софии Ротару, часто делится с поклонниками подробностями своей роскошной жизни в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась кадрами, на которых показала, как провела выходные. Как оказалось, на прошлых выходных Соня ездила кататься на велосипеде. И надо сказать, что для прогулки они выбрала весьма соблазнительный наряд.

Перед камерой модель позирует в широких светлых штанах, кроссах и черной кофточке, под которой нет белья. Этот наряд только подчеркнул округлые формы и стройную талию девушки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Отдых на выходных". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото Сони, засыпая ее комплиментами: "Прекрасная девушка", "Красотка", "Умница и красавица!", "Освою велосипед, чтобы догнать вас!".

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