Як повідомляє Politeka.net, зараз багато артистів з різних країн і куточків світу намагаються підтримати і допомогти Україні. Анджеліна Джолі своїм візитом до Львова переполошила всіх шанувальників і навіть встигла поспілкуватися з маленькими українцями та біженцями.

Зараз зірка продовжує займатися допомогою в різних організаціях, проте в мережі все ще обговорюють її особисте життя і довгі розборки з Бредом Піттом з приводу їх непростого розлучення і поділу майна.

Так, цього разу з'явилася інформація, як Бред Пітт звинувачує свою колишню дружину Анджеліну Джолі в спробі умисно заподіяти йому шкоду, завдавши шкоди репутації їх виноробні після того, як вона таємно продала свою частку в їх спільній французькій виноробні «російському олігарху».

У нових юридичних документах юридична команда Пітта заявила, що Miraval був «пристрасним» проектом артиста і Анджеліна «поки нічого не внесла в успіх компанії, вона пішла далі і продала свою частку бізнесменові-мільярдерові Юрію Шефлеру.

Також повідомляється, що " в порушення угоди сторін Джолі намагалася змусити Пітта вступити в партнерські відносини з незнайомцем, і що ще гірше, з незнайомцем з отруйними асоціаціями і намірами».

Раніше ми писали, Джолі прилетіла в Україну без зайвого шуму. Про це написала журналістка Майя Підгородецька на своїй сторінці в Facebook.

У відео можна помітити, як голлівудська актриса Анджеліна Джолі заходить в кафе у Львові. За її словами, вона не очікувала побачити зірку в такому місці.

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