Як пише Politeka.net, в Instagram Діва Кассель почала показувати нові інтригуючі кадри зовсім недавно. Раніше дівчина взагалі рідко з'являлася на публіці. Все іменувалося з її виходом у світ під час важливої для її мами церемонії.

Досить швидко дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя стала знаменитою, а два модних будинки навіть уклали з дівчиною контракт. Кожен раз Діва немов показує, що вона не гірше знаменитої мами-моделі.

Причому з кожним разом образи Діви стають все більш сміливими і запам'ятовуються. У недавній фотосесії дівчина перевершила всі очікування.

"Красива Діва; 🙌така красива; ти дуже мила людина 😍❤️; Люблю тебе ❤️ і пишаюся тобою 👏; Моя любов 😍❤️; така красива дівчина😍; Чи можу я одружитися на тобі?; Красиво ♥дуже красива як твоя мама🦋; Белліссіма Діва; красива ... але я віддаю перевагу її матері; як на мене, небезпечна конкурентка вже виросла " - пишуть в мережі під кадрами.

Як відомо, Діва Кассель - старша дочка зіркових акторів. Вона в дуже ранньому віці почала проявляти інтерес до модельного бізнесу, а вже в 15 років стало зрозуміло, що юна красуня вирішила піти по стопах матері.

Сьогодні Діва затребувана модель, яку запрошують зніматися в глянцевих журналах і рекламі відомих світових брендів.

Нагадаємо, що Діва Кассель в мініатюрній сукні розкрила секрет привабливості:"Задала нову планку".

Як повідомляла Politeka, Діва Кассель заворожила сміливим виглядом в ефектній сукні:"вона здатна на більше".

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