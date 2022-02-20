Дева Кассель продолжает выбирать модные наряды для фотосессии и быть в центре внимания.

Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель прославилась в сети сразу же, как только появилась на красной дорожке вместе с мамой - знаменитой моделью, 57-летней Моникой Беллуччи. Причем девушка сразу получила несколько предложений для сотрудничества от модных домов.

Теперь Дева периодически занимается рекламой для духов, трендовой одежды и костюмов Гуччи или Дольче Габбана, а также других. Девушка редко показывает в Инстаграм личные фото, чтобы ее жизнь не была под прицелом.

Однако кадры для рекламы трендовых луков девушка с радостью показывает в сети. На фан-аккаунтах также активно обсуждают внешностью девушку, очень похожей на Беллуччи.

«Беллиссима 😍; очень изящна ❤️; она способна на большее; будет не хуже Моники; Спасибо и вам😍😍; Так мило, детка; впереди ждет лучшее 🌹; Ты великолепный человек; очень нравится😍; Почему так грустно?; Божественно❤; Я тебя люблю; Ты удивительная, ты такая красивая; Красавица как мать 😍😉; Симпатичная девочка, у безумно красивой мамы!!!; Нежный свежий и красивый цветок», - пишут в сети.

Также Дева недавно появилась в рекламе духов, для чего прогулялась по солнечным улицам в нежно-лиловом платье со светлыми вкраплениями и оригинальным дизайном. Воздушная ткань хорошо смотрелась на темноволосой девушке, которая не стала даже делать яркий макияж, но все равно выглядела изумительно.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.