Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Девы Кассель появилось видео, на котором она предстала в штанах с низкой посадкой и коротком топе. Девушка дополнила образ шалью, которой прикрыла голову. Модель держала в руках свою кошку Еву и эффектно позировала с ней на камеру.
«С Евой», - коротко подписала видео юная звезда.
В комментариях красотке оставили массу теплых слов и отзывов.
«У меня такой же кот, как у тебя», «О, какое прелестное создание», «Прикольная малая», «Эталон», «Ты невероятная красотка», «Мамины гены», «Тебе так повезло с внешностью», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что несмотря на юный возраст Дева Кассель уже активно снимается в рекламе. Ее приглашают рекламировать свою продукцию крупные бренды. В сети не устают сравнивать Деву с ее красоткой-мамой, отмечая, что с возрастом девушка все больше становится похожей на нее.
Напомним, что Дева Кассель в прозрачном наряде устроила смелую фотосессию: "Маленькая рок-звезда".
Как сообщала Politeka, Дева Кассель в миниатюрном платье раскрыла секрет привлекательности: "Задала новую планку".
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