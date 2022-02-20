17-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, начинающая модель Дева покрасовалась перед камерой со своей черной кошкой, очаровав внешним видом.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Девы Кассель появилось видео, на котором она предстала в штанах с низкой посадкой и коротком топе. Девушка дополнила образ шалью, которой прикрыла голову. Модель держала в руках свою кошку Еву и эффектно позировала с ней на камеру.

«С Евой», - коротко подписала видео юная звезда.

В комментариях красотке оставили массу теплых слов и отзывов.

«У меня такой же кот, как у тебя», «О, какое прелестное создание», «Прикольная малая», «Эталон», «Ты невероятная красотка», «Мамины гены», «Тебе так повезло с внешностью», - пишут пользователи сети.

Отметим, что несмотря на юный возраст Дева Кассель уже активно снимается в рекламе. Ее приглашают рекламировать свою продукцию крупные бренды. В сети не устают сравнивать Деву с ее красоткой-мамой, отмечая, что с возрастом девушка все больше становится похожей на нее.

Напомним, что Дева Кассель в прозрачном наряде устроила смелую фотосессию: "Маленькая рок-звезда".

Как сообщала Politeka, Дева Кассель в миниатюрном платье раскрыла секрет привлекательности: "Задала новую планку".

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