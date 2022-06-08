Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Дева Кассель начала показывать новые интригующие кадры совсем недавно. Ранее девушка вообще редко появлялась на публике. Все именилось с ее выходом в свет во время важной для ее мамы церемонии.

Довольно быстро дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала знаменитой, а два модных дома даже заключили с девушкой контракт. Каждый раз Дева словно показывает, что она не хуже знаменитой мамы-модели.

Причем с каждым разом образы Девы становятся все более смелыми и запоминающимися. В недавней фотосессии девушка превзошла все ожидания.

«Красивая Дева; 🙌такая красивая; Ты очень милый человек 😍❤️; Люблю тебя ❤️ и горжусь тобой 👏; Моя любовь 😍❤️; Такая красивая девушка 😍; Могу ли я жениться на тебе?; Красиво ♥очень красивая как твоя мама🦋; Беллиссима Дева; красивая ... но я предпочитаю ее мать; как по мне, опасная конкурентка уже выросла» - пишут в сети под кадрами.

Как известно, Дева Кассель – старшая дочка звездных актеров. Она в очень раннем возрасте начала проявлять интерес к модельному бизнесу, а уже в 15 лет стало понятно, что юная красотка решила пойти по стопам матери.

Сегодня Дева востребованная модель, которую приглашают сниматься в глянцевых журналах и рекламе известных мировых брендов.

Напомним, что Дева Кассель в миниатюрном платье раскрыла секрет привлекательности: "Задала новую планку".

Как сообщала Politeka, Дева Кассель заворожила смелым видом в эффектном платье: "Она способна на большее".

Также Politeka писала, что Дева Кассель в топе попозировала со своей пушистой любимицей: «Эталон».