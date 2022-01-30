Юная дочь Моники Беллуччии и Венсана Касселя в рекламной съемке порадовала сияющим видом и изящным образом.

Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель быстро стала популярной благодаря своей необычной внешности, напоминающей образ знаменитой мамы - модели Моники Беллуччи. Девушка заключила несколько контрактов с модными домами и теперь часто появляется в рекламных съемках.

Девушка недавно появилась в рекламе духов, для чего прогулялась по солнечным улицам в нежно-лиловом платье со светлыми вкраплениями и оригинальным дизайном. Воздушная ткань хорошо смотрелась на темноволосой девушке, которая не стала даже делать яркий макияж, но все равно выглядела изумительно.

В сети оценили такой имидж Девы в новой рекламе:

«Салам😍; я просто тащусь от нее, такая милая; она может быть действительно изящной; кажется, она способна удивить🔥; я рада, что она продолжает усердно заниматься 👏👏; достигнет высот мамы; задала нужную планку».

Мы также писали, что у Девы успела сформироваться собственная фан-база из тысяч поклонников по всему миру. Новое фото юной красотки появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм.

На снимке Дева Кассель позировала в облегающей черной водолазке из материала под кожу. Отдельной изюминки и чувственности ее образу придал романтичный черный берет. Эффектный макияж глаз подчеркнул красоту девушки.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.