Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка була співведучою Юрія Горбунова на шоу "Танців з зірками", часто ділиться з шанувальниками своїми переживаннями і думками в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася відео, яке опублікували окупанти, і прокоментувала їх дії.

У ролику російські загарбники хваляться, що зносять синьо-жовту стелу з написом "Маріуполь" на в'їзді в місто. Один із загарбників за кадром заявив, що назва міста буде змінено на "правильне російське".

ОНУФРІЙЧУК не стала мовчати і прокоментувала це відео, де окупанти пробили чергове дно.

"Ви тільки послухайте, що кажуть ці "нормальні люди". Вони наївно вірять, що прибравши синьо-жовту стелу "Маріуполь", українське місто стане "нормальным русским". Ніколи цьому не бути! Стелу знести можна, але українських дух та любов до своєї країни у людей не винесеш із серця. Маріуполь був і буде частинкою України. І наші захисники ще нагадають декому про це і покажуть, де чиє місце! Відео від Маріупольської міськради", - написала Іванка.

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