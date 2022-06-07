Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая была соведущей Юрия Горбунова на шоу "Танців з зірками", часто делится с поклонниками своими переживаниями и мыслями в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео, которое опубликовали оккупанты, и прокомментировала их действия.

В ролике российские захватчики хвастаются, что сносят сине-желтую стелу с надписью "Маріуполь" на въезде в город. Один из захватчиков за кадром заявил, что название города будет изменено на "правильное русское".

Онуфрийчук не стала молчать и прокомментировала это видео, где оккупанты пробили очередное дно.

"Вы только послушайте, что говорят эти "нормальные люди". Они наивно верят, что, убрав сине-желтую стелу "Маріуполь", украинский город станет "нормальным русским". Никогда этому не быть! Стелу снести можно, но украинский дух и любовь к своей стране у людей не вынесешь из сердца. Мариуполь был и будет частью Украины. И наши защитники еще напомнят кое-кому об этом и покажут, где чье место! Видео от Мариупольского горсовета", - написала Иванка.

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