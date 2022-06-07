Відома співачка і дочка Ніни Матвієнко Тоня, яка одружена з виконавцем Арсеном Мірзояном, з початку війни поїхала за кордон разом з дітьми. У своєму Instagram артистка виклала фото молодшої дочки, яку народила в шлюбі з Мірзояном. Як виявилося, дівчинка пішла в школу у Великобританії, де вони зараз живу.
На фотографії внучка Ніни Матвієнко, теж Ніна. Дівчинка позує на знімку, мабуть, в шкільній формі. У неї випали молочні зуби, але це не заважає їй весело посміхається в камеру. А завзятий характер видає ще й кумедна зачіска на голові.
У підписі до публікації Тоня Матвієнко написала: "Перше "вересня" Ніни Матвієнко молодшої. Сьогодні Ніна вперше переступила поріг школи. На жаль, завчасно. Відзначаємо перший навчальний день у Великобританії. Ми знаємо, що тут тимчасово, однак, дитина повинна рухатися вперед, пізнавати світ, дізнаватися щось нове. Сьогодні ми з Ніною переживаємо великий стрес, тому що зіткнулися з чимось новим. Вдячна всім, хто дав нам притулок і допомогу в новій країні. Вірю, що 1 вересня Ніна, як і всі діти з різних куточків нашої країни, переступатимуть поріг школи на території вільної, незалежної та Непереможної України! Слава Україні! Слава ВСУ! Все буде Україна".
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