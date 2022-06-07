Известная певица и дочь Нины Матвиенко Тоня, которая замужем за исполнителем Арсеном Мирзояном, с начала войны уехала за границу вместе с детьми. В своем Instagram артистка выложила фото младшей дочери, которую родила в браке с Мирзояном. Как оказалось, девочка пошла в школу в Великобритании, где они сейчас живу.

На фотографии внучка Нины Матвиенко, тоже Нина. Девочка позирует на снимке, видимо, в школьной форме. У нее выпали молочные зубы, но это не мешает ей весело улыбается в камеру. А задорный характер выдает еще и забавная прическа на голове.

В подписи к публикации Тоня Матвиенко написала: "Первое "сентября" Нины Матвиенко младшей. Сегодня Нина впервые перешагнула порог школы. К сожалению, раньше времени. Отмечаем первый учебный день в Великобритании. Мы знаем, что здесь временно, однако, ребенок должен двигаться вперед, познавать мир, узнавать что-то новое. Сегодня мы с Ниной переживаем большой стресс, потому что столкнулись с чем-то новым. Благодарна всем, кто дал нам убежище и помощь в новой стране. Верю, что 1 сентября Нина, как и все дети из разных уголков нашей страны, будут переступать порог школы на территории Свободной, Независимой и Непобедимой Украины! Слава Украине! Слава ВСУ! Всё будет Украина".

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