Як повідомляє Politeka.net, сім'я Христини та Григорія Решетників повернулися з дітьми в Україну. Дружина українського телеведучого опублікувала нове повідомлення в инстаграмме, в якому показала, що здатне заспокоїти схвильований розум.
Так, вона показала кадри з кінної прогулянки: Христина Решетник запостила відео, де вона прийшла до загону з кіньми. Чорний скакун підійшов до неї ближче і дозволив себе погладити. Кадри дружина Григорія Решетника вирішила лаконічно підписати і залишила лише кілька стікерів з малюнком коней.
Для прогулянки Христина Решетник обрала чорну футболку і зручні джинсові шорти. Також дівчина не забула про аксесуари у вигляді ремінця.
У коментарях у неї поцікавилися, чи є у Христини навички - кататися на конях. На що та відповіла ствердно і зізналася, що колись дійсно каталася. Інші відзначали, що вона виглядає просто чарівно разом зі скакуном.
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Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.
Як повідомляла Politeka, батько трьох дітей і ведучий "Холостячки" Решетник натякнув, що не збирається зупинятися.
Також Politeka писала, що Решетник відповів, як і чому виїхав з України під час війни.