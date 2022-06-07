Як повідомляє Politeka.net, сім'я Христини та Григорія Решетників повернулися з дітьми в Україну. Дружина українського телеведучого опублікувала нове повідомлення в инстаграмме, в якому показала, що здатне заспокоїти схвильований розум.

Так, вона показала кадри з кінної прогулянки: Христина Решетник запостила відео, де вона прийшла до загону з кіньми. Чорний скакун підійшов до неї ближче і дозволив себе погладити. Кадри дружина Григорія Решетника вирішила лаконічно підписати і залишила лише кілька стікерів з малюнком коней.

Для прогулянки Христина Решетник обрала чорну футболку і зручні джинсові шорти. Також дівчина не забула про аксесуари у вигляді ремінця.

У коментарях у неї поцікавилися, чи є у Христини навички - кататися на конях. На що та відповіла ствердно і зізналася, що колись дійсно каталася. Інші відзначали, що вона виглядає просто чарівно разом зі скакуном.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.

Як повідомляла Politeka, батько трьох дітей і ведучий "Холостячки" Решетник натякнув, що не збирається зупинятися.

Також Politeka писала, що Решетник відповів, як і чому виїхав з України під час війни.



