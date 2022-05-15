Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - успішний український телеведучий, який веде проекти" Холостяк"," Холостячка " та інші. Зірка одружений на красуні Христині, яка народила йому вже трьох дітей. Але цього, мабуть, Григорію мало, тому він емоційно висловився в новій публікації в Instagram.

На кадрах Решетник подякував групі Kalush, яка виборола перемогу на "Євробаченні". Також зірка заявив, що дочку і сина зватимуть Kalush.

"І дочку і сина зватимуть КАЛУШ", - написав Решетник.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Ні, дівчинка вам потрібна, Стефанія", "досить з-за кордону кричати які ми непереможні, і ховатися за спідницю", "Боже, я плачу", "це неймовірно, Я не можу тепер заснути".

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