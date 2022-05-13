Григорій Решетник пояснив, як і чому він виїхав за кордон під час війни.

Як пише Politeka.net, ведучий "Холостяка", "Холостячки" та інших відомих шоу записав відеозвернення до всіх своїх недоброзичливців.

Днями Решетник разом зі своєю дружиною і трьома синами поділився в мережі кадрами з Польщі. Після цього на ведучого обрушилася хвиля критики. Коментатори звинувачували шоумена в тому, що він нібито «втік» з країни незаконно під час війни.

У новому зверненні Решетник вирішив " розставити крапки над і».

"Перше: Решетники ніколи не порушують закон. На сьогоднішній день закон України дозволяє багатодітному батькові трьох малолітніх дітей виїхати за кордон", - підкреслив ведучий.

Він також повідомив, що виїхали вони з сім'єю в рамках благодійної місії. Решетник вестиме благодійні концерти у Варшаві та Празі для збору коштів на потреби ЗСУ.

"Я працюю безкоштовно, я на цьому не заробляю, тому моя совість чиста і перед собою, і перед вами. Третє: якби ми хотіли виїхати і залишити Україну, повірте, ми б три місяці не були з дітьми в Україні і не ховалися в бомбосховищах. Наші діти знають, що таке серени", - підкреслив Решетник.

Він також запевнив, що вже наступного тижня вони всією сім'єю повернуться в Україну.

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