Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно оголосила про розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала фрагмент нового україномовного кліпу з Артемом Пивоваровим і похвалилася кількістю переглядів.

Як виявилося, чорно-біла відеоробота на пісню, написану за словами Тараса Шевченка "Думи", яку Дорофєєва заспівала з Пивоваровим, зібрала вже більше двох мільйонів переглядів на ютуб.

"Вже більше мільйона переглядів "Думи" на YouTube", - написала Надя в підписі до публікації. Відзначимо, що прем'єра пісні відбулася в 100 днів війни – 3 червня.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Клас. Українське найкраще", "Пісня дуже хороша. Твоя українська це вау", "Чекаємо твої українські пісні і альбом", "Неймовірний дует!", "Далі тільки більше", "Так ніжно, дякую", "дуже люблю цю пісню", "неймовірно", "дуже подобається", "Надя, ти так неймовірна", "Дуже хочу ще чути пісні від Наді і Артема", "Це вау!".

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