Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно объявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила фрагмент нового украиноязычного клипа с Артемом Пивоваровым и похвасталась количеством просмотров.

Как оказалось, черно-белая видеоработа на песню, написанную по словам Тараса Шевченко "Думы", которую Дорофеева спела с Пивоваровым, собрала уже более двух миллионов просмотров на ютуб.

"Уже более миллиона просмотров "Думы" на YouTube", - написала Надя в подписи к публикации. Отметим, что премьера песни состоялась в 100 дней войны – 3 июня.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Класс. Украинское лучшее", "Песня очень хорошая. Твоя украинская это вау", "Ждем твои украинские песни и альбом", "Невероятный дуэт!", "Дальше только больше", "Так нежно, благодарю", "Очень люблю эту песню", "Невероятно", "Очень нравится", "Надя, ты так невероятна", "Очень хочу еще слышать песни от Нади и Артёма", "Это вау!".

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