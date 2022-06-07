Відомий український телеведучий і шоумен, ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник, який нещодавно відзначав 14-річчя своєї телевізійної кар'єри, часто ділиться в Instagram яскравими публікаціями і своїми роздумами.

Так, цього разу Григорій опублікував у мікроблозі миле фото, а у підписі до нього залишив потужне послання українцям. За словами ведучого, багатьом людям вже пора перестати бути військовими експертами і постійно дивитися новини, а почати жити. Також Решетник припустив, що війна може затягнутися, але українці повинні бездоганно вірити в нашу перемогу.

"Остаточно переконався, що ми маємо менше стежити за інформаційними потоками, новинами - вони відволікають нас від життя, демотивують, розслабляють, витягують енергію, часто спустошують. Варто, нарешті, перестати бути військово-політичними експертами, якщо ви цим не займаєтеся професійно.



Спрямуйте всю енергію на своє сьогодення - працюйте, допомагайте армії, плануйте життя своїх сімей, виходячи з думки, що можливо війна не закінчиться завтра, як би нам всім цього хотілося. Просто зрозумійте, що Україна Переможе і крапка! І наша перемога має бути переконливою, безапеляційною та без жодних проступків. Настав час йти до кінця, якщо не зараз - то ніколи! Тому закликаю вас самовіддано Працювати - кожен в своїй галузі, сплачувати податки, бути оптимістами, підкорювати, завойовувати та ніколи не втрачати віру! Натхненно вірю в вас і обіймаю!",- написав Григорій.

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