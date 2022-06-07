Известный украинский телеведущий и шоумен, ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник, который недавно отмечал 14-летие своей телевизионной карьеры, часто делится в Instagram яркими публикациями и своими размышлениями.

Так, в этот раз Григорий опубликовал в микроблоге милое фото, а в подписи к нему оставил мощное послание украинцам. По словам ведущего, многим людям уже пора перестать быть военными экспертами и постоянно смотреть новости, а начать жить. Также Решетник предположил, что война может затянуться, но украинцы должны безукоризненно верить в нашу победу.

"Окончательно убедился, что мы должны следить за информационными потоками, новостями – они отвлекают нас от жизни, демотивируют, расслабляют, вытягивают энергию, часто опустошают. Следует, наконец, перестать быть военно-политическими экспертами, если вы этим не занимаетесь профессионально.

Направьте всю энергию на свое настоящее – работайте, помогайте армии, планируйте жизнь своих семей, исходя из мысли, что возможно война не закончится завтра, как бы нам всем этого хотелось. Просто поймите, что Украина победит и точка! И наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без проступков. Пора идти до конца, если не сейчас – то никогда! Поэтому призываю вас самоотверженно работать – каждый в своей отрасли, платить налоги, быть оптимистами, покорять, завоевывать и никогда не терять веру! Вдохновенно верю в вас и обнимаю!", - написал Григорий.

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