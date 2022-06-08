Один з найбільш епатажних українських виконавців Melovin (Костя Бочаров), який минулого літа зробив камінг-аут, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно артист викладав у мережу фото та відео зі своїх закордонних гастролей, де збирав зали на благодійних концертах, а цього разу поділився кадрами зі Львова.

Як виявилося, Melovin повернувся з-за кордону і відразу ж влаштував ще один благодійний концерт. Почав свої виступи артист зі Львова, але схоже, шанувальників чекають і концерти в інших містах. Як видно на відео, Костя здорово завів Львівську публіку.

У підписі до публікації Melovin написав: "Сьогодні відбувся благодійний виступ у неймовірному Львові. Я сумував за нашими зустрічами! Дякую за шалену енергію і підтримку. Подарували Львову разом з @dykobrassband свою версію пісні "Ти". Хлопці, ви круті і божевільні! До швидкої музичної зустрічі! Україна непереможна! Так було і буде навіки!".

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