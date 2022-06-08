Як пише Politeka.net, популярна ведуча зізналася, як її дратують постійні звуки сирен. Нові реалії життя українців потрапили на кадри, коли Нікітюк знімала чергову сторі для свого Instagram.

Ведуча почала щось говорити, як раптом на задньому тлі зазвучала сирена повітряної тривоги, через яку Лесі довелося швидко йти в укриття.

"Я сиджу читаю новини і...перепишу потім. Грьо*ана тривога!", - поділилася невдоволенням Никитюк.

На наступних кадрах ведуча показала дівчинку, з якою разом ховалася в притулок.

"Як я замучилася дивитися на своїх дітей, які то в підвалах то в туалетах сидять (у нас тут перекриття бетонне). Б**дь! Просто...", - не стримуючи емоцій написала Нікітюк.

Після відбою тривоги ведуча покликала дівчинку виходити з притулку.

"Бідна, на роликах хоче покататися", - поспівчувала дівчинці Леся.

Ведуча також поскаржилася на те, що після її критики на адресу російського співака Сергія Лазарєва Instagram заблокував відповідні сторіз на її сторінці. Нагадаємо, що у своєму пості друг Ані Лорак повторив головні постулати російської пропаганди про війну в Україні.

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