Как пишет Politeka.net, популярная ведущая призналась, как ее бесят постоянные звуки сирен. Новые реалии жизни украинцев попали на кадры, когда Никитюк снимала очередную стори для своего Инстаграм.

Ведущая начала что-то говорить, как вдруг на заднем фоне зазвучала сирена воздушной тревоги, из-за которой Лесе пришлось быстро идти в укрытие.

«Я сижу читаю новости и…перепишу потом. Гре*аная тревога!», - поделилась недовольством Никитюк.

На следующих кадрах ведущая показала девочку, с которой вместе пряталась в убежище.

«Как я замучалась смотреть на своих детей, которые то в подвалах то в туалетах сидят (у нас тут перекрытие бетонное). Б**дь! Просто…», - не сдерживая эмоций написала Никитюк.

После отбоя тревоги ведущая позвала девочку выходить из убежища.

«Бедная, на роликах хочет покататься», - посочувствовала девочке Леся.

Ведущая также пожаловалась на то, что после ее критики в адрес российского певца Сергея Лазарева Инстаграм заблокировал соответствующие сториз на ее страничке. Напомним, что в своем посте друг Ани Лорак повторил главные постулаты российской пропаганды о войне в Украине.

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