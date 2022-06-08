Как пишет Politeka.net, популярная ведущая призналась, как ее бесят постоянные звуки сирен. Новые реалии жизни украинцев попали на кадры, когда Никитюк снимала очередную стори для своего Инстаграм.
Ведущая начала что-то говорить, как вдруг на заднем фоне зазвучала сирена воздушной тревоги, из-за которой Лесе пришлось быстро идти в укрытие.
«Я сижу читаю новости и…перепишу потом. Гре*аная тревога!», - поделилась недовольством Никитюк.
На следующих кадрах ведущая показала девочку, с которой вместе пряталась в убежище.
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«Как я замучалась смотреть на своих детей, которые то в подвалах то в туалетах сидят (у нас тут перекрытие бетонное). Б**дь! Просто…», - не сдерживая эмоций написала Никитюк.
После отбоя тревоги ведущая позвала девочку выходить из убежища.
«Бедная, на роликах хочет покататься», - посочувствовала девочке Леся.
Ведущая также пожаловалась на то, что после ее критики в адрес российского певца Сергея Лазарева Инстаграм заблокировал соответствующие сториз на ее страничке. Напомним, что в своем посте друг Ани Лорак повторил главные постулаты российской пропаганды о войне в Украине.
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