Як пише Politeka.net, Злата Огневич розповіла, чим займалася в останні дні. Співачка якийсь час не ділилася з шанувальниками новими сторіз, через що деякі фанати її «втратили».
Як пояснила Злата, вона просто взяла час на те, щоб відпочити і зайнятися звичайними домашніми справами.
"Ви мене запитаєте, Куди я пропала з сторіз. Банальна причина: я просто відпочивала, відсипалася, тому що було дуже багато виступів, виїздів, концертів, ранніх підйомів. І я в якийсь момент зрозуміла, що все – немає енергії, якою я зазвичай ділюся з людьми на концертах. Відчула, що всі-сіли батарейки. Взяла невеликий тайм-аут", - чесно зізналася Огневич.
Вона також розповіла, що за цей час навела порядок у себе вдома – прибрала з підлоги картини і розвісила їх по стінах. Результати своєї праці співачка показала на фото.
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"Я їх прибила сьогодні. Замучила сусідів з ранку. Ну тому що вже не могла дивитися на цю підлогу з картинами. Тепер у мене красиво", - похвалилася Огневич.
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