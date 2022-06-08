Як пише Politeka.net, Злата Огневич розповіла, чим займалася в останні дні. Співачка якийсь час не ділилася з шанувальниками новими сторіз, через що деякі фанати її «втратили».

Як пояснила Злата, вона просто взяла час на те, щоб відпочити і зайнятися звичайними домашніми справами.

"Ви мене запитаєте, Куди я пропала з сторіз. Банальна причина: я просто відпочивала, відсипалася, тому що було дуже багато виступів, виїздів, концертів, ранніх підйомів. І я в якийсь момент зрозуміла, що все – немає енергії, якою я зазвичай ділюся з людьми на концертах. Відчула, що всі-сіли батарейки. Взяла невеликий тайм-аут", - чесно зізналася Огневич.

Вона також розповіла, що за цей час навела порядок у себе вдома – прибрала з підлоги картини і розвісила їх по стінах. Результати своєї праці співачка показала на фото.

"Я їх прибила сьогодні. Замучила сусідів з ранку. Ну тому що вже не могла дивитися на цю підлогу з картинами. Тепер у мене красиво", - похвалилася Огневич.

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