Как пишет Politeka.net, Злата Огневич рассказала, чем занималась в последние дни. Певица какое-то время не делилась с поклонниками новыми сториз, из-за чего некоторые фанаты ее «потеряли».

Как пояснила Злата, она просто взяла время на то, чтобы отдохнуть и заняться обычными домашними делами.

«Вы меня спросите, куда я пропала из сториз. Банальная причина: я просто отдыхала, отсыпалась, потому что было очень много выступлений, выездов, концертов, ранних подъемов. И я в какой-то момент поняла, что все – нет энергии, которой я обычно делюсь с людьми на концертах. Почувствовала, что все - сели батарейки. Взяла небольшой тайм-аут», - честно призналась Огневич.

Она также рассказала, что за это время навела порядок у себя дома – убрала с пола картины и развесила их по стенам. Результаты своего труда певица показала на фото.

«Я их прибила сегодня. Замучила соседей с утра. Ну потому что уже не могла смотреть на этот пол с картинами. Теперь у меня красиво», - похвасталась Огневич.

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