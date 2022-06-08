Так, в новому пості в Instagram Христина Решетник розповіла, що зараз її сильно хвилює питання майбутнього навчання дітей, яких у них з Григорієм троє.

За словами Христини, зараз вони з чоловіком активно збирають інформацію. Зокрема, заступник міністра освіти повідомив, що в цьому навчальному році українські школи готуються працювати офлайн і вже готують бомбосховища.

"Розумію, що як мама я не зможу спокійно відпускати дитину, знаючи, що в місті постійні сирени. Кожен раз буду хвилюватися. Я не панікую. Особливо навчилася це робити після всього пережитого за останні місяці, але питання дитячої безпеки має бути #1", - зізналася Решетник.

Вона зазначила, що до кінця серпня ситуація ще може змінитися, тому поки вона не загадує наперед, що чекає їх сім'ю.

"Тому залишається тільки сподіватися, що війна скінчиться до кінця літа, і ми всі зможемо повернутися додому і до навчання. Діти наші повинні ходити в реальні школи і спілкуватися з однолітками! Але тільки при безпечних умовах навчання!", - написала дружина ведучого "Холостяка".

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