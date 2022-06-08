Так, в новому пості в Instagram Христина Решетник розповіла, що зараз її сильно хвилює питання майбутнього навчання дітей, яких у них з Григорієм троє.
За словами Христини, зараз вони з чоловіком активно збирають інформацію. Зокрема, заступник міністра освіти повідомив, що в цьому навчальному році українські школи готуються працювати офлайн і вже готують бомбосховища.
"Розумію, що як мама я не зможу спокійно відпускати дитину, знаючи, що в місті постійні сирени. Кожен раз буду хвилюватися. Я не панікую. Особливо навчилася це робити після всього пережитого за останні місяці, але питання дитячої безпеки має бути #1", - зізналася Решетник.
Вона зазначила, що до кінця серпня ситуація ще може змінитися, тому поки вона не загадує наперед, що чекає їх сім'ю.
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"Тому залишається тільки сподіватися, що війна скінчиться до кінця літа, і ми всі зможемо повернутися додому і до навчання. Діти наші повинні ходити в реальні школи і спілкуватися з однолітками! Але тільки при безпечних умовах навчання!", - написала дружина ведучого "Холостяка".
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