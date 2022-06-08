Так, в новом посте в Инстаграм Кристина Решетник рассказала, что сейчас ее сильно волнует вопрос будущего обучения детей, которых у них с Григорием трое.

По словам Кристины, сейчас они с мужем активно собирают информацию. В частности, замминистра образования сообщил, что в этом учебном году украинские школы готовятся работать офлайн и уже готовят бомбоубежища.

«Понимаю, что как мама я не смогу спокойно отпускать ребенка, зная, что в городе постоянные сирены. Каждый раз буду волноваться. Я не паникую. Особенно научилась это делать после всего пережитого за последние месяцы, но вопрос детской безопасности должен быть #1», - призналась Решетник.

Она отметила, что до конца августа ситуация еще может измениться, поэтому пока она не загадывает наперед, что ждет их семью.

«Поэтому остается только надеяться, что война кончится к концу лета, и мы все сможем вернуться домой и к учебе. Дети наши должны ходить в реальные школы и общаться со сверстниками! Но только при безопасных условиях обучения!», - написала жена ведущего «Холостяка».

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