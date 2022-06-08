Популярна українська блогерша Даша Квіткова після перемоги в "Холостяку" почала активно вести блог, розповідати про маленького сина і будні з чоловіком. Саме з ним Даша познайомилася на проекті і з ним живе в щасливому шлюбі.

Раніше Даша зізналася, що вони з чоловіком, героєм проекту Холостяк і ведучим, Микитою Добриніним, зробили парні тату. У Микити Добриніна на вказівному пальці літери "LO«, а у Дар'ї — »VE".

А цього разу дівчина розповіла, що до різних маленьких тату додала нове. І захотіла Україну та її кордони на ребрах. За словами дівчини, зараз шкіра ще червона і припухла, але такий результат в стилі мінімалізм їй подобається і кінцевий результат буде хорошим.

"Друзі, мені так подобається. Зараз тату ще опухле, але все зійде і буде взагалі пушка!".

Як відомо, дитині Даші і Микити всього кілька місяців. Малюка пара назвала Левом і часто захоплюється його першими успіхами в мережі, розповідає про харчування або режимі дня.

"Я і мій хвостик" - пише Квіткова і показує, як швидко підріс їх дитина. Пара лише недавно змогла повернутися додому під Київ і тепер лише взвращает звичний ритм життя.

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