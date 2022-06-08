Популярная украинская блогерша Даша Квиткова после победы в "Холостяке" начала активно вести блог, рассказывать о маленьком сыне и буднях с мужем. Именно с ним Даша познакомилась на проекте и с ним живет в счастливом браке.

Ранее Даша призналась, что они с мужем, героем проекта Холостяк и ведущим, Никитой Добрыниным, сделали парные тату. У Никиты Добрынина на указательном пальце буквы «LO», а у Дарьи — «VE».

А в этот раз девушка рассказала, что к разным маленьким тату добавила новое. И захотела Украину и ее границы на ребрах. По словам девушки, сейчас кожа еще красная и припухшая, но такой результат в стиле минимализм ей нравится и конечный результат будет хорошим.

"Друзья, мне так нравится. Сейчас тату еще опухшее, но все сойдет и будет вообще пушка!".

Как известно, ребенку Даши и Никиты всего несколько месяцев. Малыша пара назвала Львом и часто восхищается его первыми успехами в сети, рассказывает о питании или режиме дня.

"Я и мой хвостик" - пишет Квиткова и показывает, как быстро подрос их ребенок. Пара лишь недавно смогла вернуться домой под Киев и теперь лишь взвращает привычный ритм жизни.

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