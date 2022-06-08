Як пише Politeka.net, Злата Огневич після участі в" Холостячці " не раз розповідала, що змушена переживати складний період у своєму житті. Адже її зібранник не тільки кинув через місяць, але ще і нічого не пояснив.

Причому Андрій Задворний поскандалив на пост-шоу і навіть висміяв сльози Злати. Прославившись, він припинив з нею спілкування і причини розставання не став говорити. Злата ж зверталася до психолога. І продовжує ходити на сеанси.

"Такі події втоми бувають, коли ти кажеш собі: все, я далі сам не можу. Ось я, наприклад, зрозуміла, що не виводжу всього цього і звернулася до психолога. Взагалі, звертатися до психолога-це нормально!"- каже Огневич.

Співачка якийсь час не ділилася з шанувальниками новими сторіз, через що деякі фанати її «втратили».

"Ви мене запитаєте, Куди я пропала з сторіз. Банальна причина: я просто відпочивала, відсипалася, тому що було дуже багато виступів, виїздів, концертів, ранніх підйомів. І я в якийсь момент зрозуміла, що все – немає енергії, якою я зазвичай ділюся з людьми на концертах. Відчула, що всі-сіли батарейки. Взяла невеликий тайм-аут", - чесно зізналася Огневич.

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