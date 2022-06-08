Как пишет Politeka.net, Злата Огневич после участия в "Холостячке" не раз рассказывала, что вынуждена переживать сложный период в своей жизни. Ведь ее зибранник не только бросил спустя месяц, но еще и ничего не объяснил.

Причем Андрей Задворный поскандалил на пост-шоу и даже высмеял слезы Златы. Прославившись, он прекратил с ней общение и причины расставания не стал говорить. Злата же обращалась к психологу. И продолжает ходить на сеансы.

«Такие события усталости бывают, когда ты говоришь себе: все, я дальше сам не могу. Вот я, например, поняла, что не вывожу всего этого и обратилась к психологу. Вообще, обращаться к психологу – это нормально!» - говорит Огневич.

Певица какое-то время не делилась с поклонниками новыми сториз, из-за чего некоторые фанаты ее «потеряли».

«Вы меня спросите, куда я пропала из сториз. Банальная причина: я просто отдыхала, отсыпалась, потому что было очень много выступлений, выездов, концертов, ранних подъемов. И я в какой-то момент поняла, что все – нет энергии, которой я обычно делюсь с людьми на концертах. Почувствовала, что все - сели батарейки. Взяла небольшой тайм-аут», - честно призналась Огневич.

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