Як повідомляє Politeka.net, сім'я Христини та Григорія Решетників повернулися в Україну і вирішили трохи відволікти дітей від нагальних проблем і війни в Україні. Так, сім'я телеведучого вирушила в кінний клуб і показали таке доросле хобі синів. Фото з'явилися в Instagram-сторіз Христини.

Цього разу вона похвалилася незвичайним хобі старшого сина Діми - хлопчик прокотився верхи на поні і виглядав дуже щасливим. На фото син Христини та Григорія Решетників у світлих шортах, синій футболці і спортивному взутті зображений верхи на бурому скакуні.

Молодший син телеведучого теж вирішив спробувати осідлати скакуна і прокотився верхи на конячці. Сашу підстраховували люблячі батьки, які притримували хлопчика з двох сторін.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".

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