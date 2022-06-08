Как сообщает Politeka.net, семья Кристины и Григория Решетников вернулись в Украину и решили немного отвлечь детей от насущных проблем и войны в Украине. Так, семья телеведущего отправилась в конный клуб и показали такое взрослое хобби сыновей. Фото появились в Инстаграм-Сториз Кристины.

На этот раз она похвасталась необычным хобби старшего сына Димы - мальчик прокатился верхом на пони и выглядел очень счастливым. На фото сын Кристины и Григория Решетников в светлых шортах, синей футболке и спортивной обуви запечатлен верхом на буром скакуне.

Младший сын телеведушего тоже решил попробовать оседлать скакуна и прокатился верхом на лошадке. Сашу подстраховывали любящие родители, которые придерживали мальчика с двух сторон.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

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