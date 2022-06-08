Популярна українська актриса і героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина нещодавно розповіла, що її маленький син вперше йде на самостійний похід з іншими дітками на кілька днів. І хоча їй буде сумно залишатися однією, вона не буде забувати про себе і буде далі займатися.

"Хоча Я сумуватиму за своїм красунчиком, все ж час для себе – це теж дуже важливо! Виглядає цікаво. Але тренажери дуже крута штука. Хороший стан-це робота над собою, ментально і фізично кожен день. Розминати себе, запускати лімфу, спостерігати за своїм тілом і розумом» - ділиться спостереження Мішина.

Ксенія представила невелике відео зі своїми вправами і заявила, що заради цієї фігури вона правда багато працює.

Також Мішина розповіла, що нещодавно захворіла і вона знайшла спосіб швидко підбадьоритися:

"Як тільки я згадала, що забула про фотосет, погане самопочуття як рукою зняло. Зібралася хвилин за десять. Ось що робить адреналін! Так як я дуже не люблю спізнюватися і підводити інших людей.

Так от інші думки, якщо ми дійсно думаємо про щось погане, наше тіло відповідно виробляє необхідні речовини, які в цьому випадку можуть нам нашкодити і створити нові хвороби» - уклала Мішина.

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