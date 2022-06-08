Популярная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина недавно рассказала, что ее маленький сын впервые уходит на самостоятельный поход с другими детками на несколько дней. И хотя ей будет грустно оставаться одной, она не будет забывать о себе и будет дальше заниматься.
«Хотя я буду скучать по своему красавчику, все же время для себя – это тоже очень важно! Выглядит интересно. Но тренажёры очень крутая штука. Хорошее состояние – это работа над собой, ментально и физически каждый день. Разминать себя, запускать лимфу, наблюдать за своим телом и разумом» - делится наблюдения Мишина.
Ксения представила небольшое видео со своими упражнениями и заявила, что ради этой фигуры она правда много работает.
Также Мишина рассказала, что недавно заболела и она нашла способ быстро взбодриться:
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«Как только я вспомнила, что забыла про фотосет, плохое самочувствие как рукой сняло. Собралась минут за десять. Вот что делает адреналин! Так как я очень не люблю опаздывать и подводить других людей.
Так вот другие мысли, если мы действительно думаем о чем-то плохом, наше тело соответственно вырабатывает необходимые вещества, которые в этом случае могут нам навредить и создать новые болезни» - заключила Мишина.
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